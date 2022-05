Côte d’Ivoire : «Pas besoin de faire un test ADN», Serey Dié réagit à nouveau pour le bébé de Josey

Suspecté d’être le père du deuxième enfant de la chanteuse Josey, l’ex-capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Serey Dié réagit de nouveau sur les réseaux sociaux.

En plus d’être talentueux sur le terrain, l’international ivoirien Serey Dié Geoffroy traîne la réputation d’un véritable séducteur. Il a, en effet, eu une relation amoureuse avec la belle chanteuse aux formes généreuses, Josey; aventure qui a été ponctuée par la naissance d’un garçon en janvier 2017.

Une relation restée secrète durant toute la grossesse de la chanteuse jusqu’à ce qu’une vidéo soit maladroitement publiée sur la toile, dans laquelle Serey Dié affirmait être celui là même qui avait le privilège de «déguster» la belle Josey.

Mais cette relation n’a duré qu’un feu de paille. Déjà marié, Serey Dié a préféré publiquement présenté ses excuses à sa compagne qui l’a toujours accompagné dans les moments les plus difficiles de sa vie.

Cependant, Serey Diė et Josey n’ont pas vraiment cessé de se fréquenter. Car le footballeur a toujours été le principal financier du label de musique dirigé par la chanteuse, dénommé Schamma Prod, du nom de leur enfant.

Au moment où le débat à propos fait rage sur les réseaux sociaux, exposant à nouveau le footballeur, son épouse et la chanteuse qui ne s’est pas encore affichée et prononcée depuis cette maternité annoncée, l’homme dans cette affaire fait une sortie inattendue. Une sortie qui suscite de nombreuses réactions et commentaires: «Pas besoin de faire un test ADN, tout est clair».

A réagi ce vendredi 27 mai 2022, Serey Dié Geoffroy sur son compte Facebook. Le joueur serait donc en train d’affirmer qu’il est à niveau le père du nouveau et second bébé de la chanteuse Josey à travers cette affirmation ?