Côte d’Ivoire : «On te demande juste de mettre des joueurs…», Debordo Leekunfa à Patrice Beaumelle

L’ex copine de Samuel Eto’o, Nathalie Koah, multiplie sur les réseaux sociaux les posts en soutien à l’équipe nationale à chaque sortie de l’équipe nationale, avec parfois des termes bien choisis qui enflamment immédiatement la toile.

Dans un récent message envoyé aux Lions Indomptables, la femme d’affaire camerounaise a écrit: «On fait ça bien ou très bien cet après-midi les Lions. Nous sommes derrière vous». Un message qui a embrasé la toile, un tolet retentissant dans tout le Cameroun.

C’est ainsi qu’un internaute critique la communication de NK sous un post de l’écrivaine camerounaise, prétextant ne pas voir un réel changement sur les pages de ces influenceurs recrutés pour embellir l’image du Cameroun et la compétition que le pays abrite. Sidy Armelle a écrit : «Trop fade Nathalie Koah, va prendre les cours chez Mani Bella stp».

Ne pouvant digérer cette remarque, Nathalie Koah a répondu : «Chère jeune sœur, en dehors de la CAN, j’ai une vie et des occupations (engagements) professionnelles qui doivent meubler ma page. Mon patriotisme et mon engagement d’hier et d’aujourd’hui ne sont motivés par aucun salaire (contrairement à ce que le public pense), alors j’y vais à mon rythme, mais surtout au gré de mes envies.

Qu’il te soit retiré de la tête cette idée selon laquelle je suis investie d’une mission obligatoire par conséquent j’ai le devoir d’agir : NON. Tu seras donc gentille de rejoindre définitivement la page de Mani Bella en libérant la mienne des messages à caractère toxique histoire de me permettre de jouir en toute aise de ma liberté», tance l’auteure du livre «Renaitre», rapporte Afrique Sur 7.

Au soir du deuxième séminaire organisé par le ministère camerounais des Sports au Palais des Sports de Yaoundé le mercredi 8 décembre 2021 pour rehausser l’image du Cameroun et de la CAN, des internautes ont fait part de leur mécontentement quant au choix des web influenceurs présents.

Coco Emilia a reçu de nombreuses insultes de la part de certains abonnés. «Et dire que c’est à cause de vos performances passées que vous avez été honoré à ce poste (…) Rien ne justifie cet endroit, car vous n’apportez rien de bon (…) ce pays tue les jeunes, a dit quelqu’un…», a commenté un internaute.

«Un jour je devrai vous expliquer ce qu’est un vrai influenceur, car j’ai une mauvaise nouvelle pour nous. Il n’y a pas encore d’influenceurs dans ce beau pays, seulement des gens qui savent tenir des pinceaux et mouler leur sexe en latex», a répondu Coco Emilia, rapporte Afrique Sur 7.