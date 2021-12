Côte d’Ivoire : «Nous sommes les meilleurs après DJ Arafat et…», Kiff no Beat

Invités sur les ondes de Trace Côte d’Ivoire, les membres du groupe Kiff no beat, ont fait savoir qu’ils n’ont jamais eu de concurrents dans le Rap Ivoire. Et ils en ont donné les raisons.

Régulièrement comparés à certains rappeurs ivoiriens, les membres du groupe Kiff no beat ont clarifié les choses en affirmant qu’ils n’ont jamais eu de concurrents dans le Rap Ivoire.

«Quand Kiff no beat est ensemble, on n’a pas de concurrent. On n’a jamais eu de concurrence pendant 10 ans. C’est maintenant qu’on va en avoir. C’est pas prétentieux … Kiff no beat a percé dans le Rap au temps de Dj Arafat, Molare, Serge Beynaud, DJ Mix, au temps des grosses têtes du Coupé décalé où on n’entendait même pas un son de Rap en boîte de nuit, c’est là qu’on a percé», a soutenu Didi B.

Puis d’ajouter: «On a fait le palais de la Culture à deux reprises. On a fait Golf Hôtel une fois. Tout ça pendant que le Coupé décalé moussait en vacances. Pendant ce temps, nos rivaux là, c’étaient les gars du Coupé décalé, c’est pas avec quelqu’un de Rap (…) Comme nous sommes en solo maintenant, c’est là que d’autres commencent à se signaler… quand les Lions ne sont pas là, les écureuils sortent».

De plus, les membres du groupe Kiff no beat ont fait savoir qu’ils ont réalisé des exploits à l’international, qu’aucun rappeur ivoirien n’a encore fait. «Quand nous, on quitte le pays, c’est pour aller faire showcase… On a aligné les concerts dans les grandes salles en Afrique et les stades aussi», a lancé Elown.

«On a l’impression que les gens ne connaissent pas notre valeur dans le pays. On a fait un concert à l’Olympia. On a fait Millième festival. On a rempli le stade du Tchad, le stade du Mali. Donne-nous le nom d’un rappeur ivoirien qui a déjà fait ça. Molare nous a dit que, dans la jeune génération, après Dj Arafat et Serge Beynaud, ceux qui ont le plus tourné, c’est nous… Là, on ne parle plus de Rap, on parle de musique», a ajouté Didi B, rapporte Afrique-sur7.