Côte d’Ivoire : «Moi demain, s’il n’y a pas de réseaux sociaux, ma vie…», Emma Lohoues

Alors qu’il commençait tout juste son aventure au plus haut niveau de l’élite, on a demandé à Erling Haaland de parler de sa plus grande idole dans tout le monde du football. Sa réaction immédiate a été de mettre en avant deux des plus grands attaquants de tous les temps.

Il a déclaré à certaines occasions qu’il était particulièrement fasciné par l’Espagnol Michu. Cependant, le lauréat du Golden Boy Award 2020, a conclu que ses plus grands héros étaient, sont et seront toujours Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic.

Ainsi, le nouveau 9 de Manchester City a confirmé que, depuis ses débuts, il s’est senti identifié au meilleur buteur de tous les temps de l’équipe nationale senior du Portugal et au meilleur buteur de tous les temps de l’équipe nationale senior de Suède.

«Ma plus grande idole… quand j’étais enfant, je suivais beaucoup de grands footballeurs. De Zlatan à Ronaldo. Je ne peux pas en dire un seul, alors je vais dire les deux : Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic“, a conclu l’attaquant norvégien lors d’un exercice de questions-réponses avec la chaîne officielle (2020) du Borussia Dortmund.

Haaland a également exprimé sa grande admiration pour d’autres légendes telles que Lionel Messi, Ronaldo Nazário, Adriano et Frank Lampard. Mais, en parlant spécifiquement de ses préférences, il est resté sur la capacité de marquer des buts, la capacité de finir et l’héritage d’Ibracadabra et d’El Bicho.