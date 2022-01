Côte d’Ivoire : Max Gradel frappé par un grand malheur

Les choses finissent toujours par s’arranger du côté des Marseillais. Ainsi, Victoria et Bastos se remettent ensemble.

Ce n’est un secret pour personne, les histoires de coeur font sensation dans la famille des Marseillais. Il faut dire que ces derniers se montrent très fleur bleue. Eh oui, rien que ça !

Et pour cause, les Marseillais enchaînent les coups de coeur et ne cessent de se faire remarquer. En bref, les adeptes de romance semblent aux anges devant le programme.

D’ailleurs, ces derniers temps, de nombreux couples se forment. En effet, Maeva Ghennam et Greg Yega officialisent une nouvelle fois leur histoire. Et oui, les deux tourtereaux ont décidé de s’offrir une nouvelle chance.

Pour les fans des Marseillais, c’est alors un soulagement. Et pour cause, ces derniers attendaient avec impatience de les retrouver ensemble. Il faut dire que les deux candidats semblent vraiment faits l’un pour l’autre. Trop mignon !

D’ailleurs, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, Maeva Ghennam et son chéri ne se cachent plus. Sur la Toile, ils semblent alors sur un petit nuage. De quoi faire fondre leurs abonnés donc.

Mais les deux tourtereaux ne sont pas les seuls Marseillais à se réconcilier. Et pour cause, Victoria et Bastos officialisent de nouveau leur couple.

C’est le cas de Victoria et Bastos. Alors que tout semblait aller au mieux entre la candidate des Marseillais et celui du Reste du Monde, une terrible rupture perdure leur idylle.

Il faut dire que personne ne voyait venir cette séparation. Leurs fidèles fans étaient alors sous le choc. Pour rappel, les deux tourtereaux avaient eu un véritable coup de coeur durant le tournage du cross.

Mais pas de panique. Après quelques semaines de séparation, le candidate des Marseillais et Bastos ont passé la soirée du Nouvel An ensemble et officialisent leur couple. En effet, les deux amoureux s’embrassent devant la caméra et semblent sur un petit nuage.

Sur son compte Instagram, Bastos avoue même : «C’était mon plus beau nouvel an et ça le restera !» Ce dernier semble donc très amoureux de sa dulcinée.

Les fans des Marseillais semblent eux aussi ravis. Et pour cause, en commentaires, ces derniers n’hésitent pas à faire savoir la joie qu’ils ont de les revoir ensemble. Il semblent alors ravis de retrouver le couple qui a marqué le dernier tournage.

On peut donc lire : «Comme c’est beau l’amour. Wouaw, vous allez tellement bien ensemble.», «Trop contente. Vous allez tellement bien ensemble ! Maintenant, vous ne vous quitter plus. Stop les connerie.» ou encore «C’est cool que vous soyez de nouveau ensemble.»

Une chose est sûre, les affaires de coeur des Marseillais n’ont pas fini de faire couler de l’encre. Victoria et Bastos risquent de se faire remarquer. Affaire à suivre donc.