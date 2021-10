Côte d’Ivoire : mauvaise nouvelle pour Emma Lohoues

Drake et Lil Wayne ont troqué la mégastar du hip-hop pour la vie de papa de rap ce week-end alors qu’ils célébraient leurs fils respectifs, Adonis Graham et Dwayne Carter III, qui avaient un an de plus.

Dimanche 10 octobre, Drake a organisé une fête d’anniversaire épique sur le thème des courses pour son fils, Adonis, qui aura quatre ans lundi 11 octobre. La fête comprenait des sacs-cadeaux Lego, une personne déguisée en Bugs Bunny et un gâteau d’anniversaire de voiture de course bleue.

Le 6 Dieu a partagé une poignée de photos de la fête d’anniversaire de son fils sur Instagram, y compris une photo de lui et Adonis posant devant une toile de fond remplie de ballons qui disait «Adonis fait la course en 4». Il a sous-titré la photo avec «TEACHA MORE LIFE KID», aux côtés d’émojis au cœur étincelant.

Drake a également publié un adorable moment de photomaton papa-fils le montrant en train de rire alors qu’Adonis prend la pose de Superman, ainsi qu’une vidéo Instagram Story d’Adonis tenant la main de la personne dans le costume Bugs Bunny sur le thème de Space Jam.

Nicki Minaj, Offset et Fat Joe faisaient partie des amis célèbres de Drake qui ont souhaité un joyeux anniversaire à Adonis dans la section commentaires. «HBD ADONIS», a écrit Nicki avec quatre emojis de cœur d’amour, tandis qu’Offset a mis «Hbd king».

Adonis est né le 11 octobre 2017 de Drake et Sophie Brussaux, artiste et ancienne actrice de films pour adultes. Son identité a été révélée pour la première fois au monde par Pusha T lors de sa tristement célèbre querelle avec Drake à l’été 2018. d’Adidon.

Drake a depuis embrassé la paternité, partageant des moments intimes avec Adonis sur les réseaux sociaux et le faisant même monter sur scène aux Billboard Music Awards 2021.

Pendant ce temps, Lil Wayne a organisé une fête d’anniversaire commune pour lui-même et son fils aîné, Dwayne Michael Carter III, dimanche 10 octobre.

Weezy a fêté son 39e anniversaire le 27 septembre tandis que son fils, Dwayne, aura 13 ans le 22 octobre. Le duo Dwayne Carter s’est doublé d’un dîner d’anniversaire en présence de sa famille et de ses amis.

Wayne et son fils ont apprécié des gâteaux d’anniversaire (presque) identiques. Le gâteau de Dwayne Carter III était décoré de «Lil Tune» et «13», tandis que le gâteau de Lil Wayne avait «Big Tune» écrit dessus, ainsi qu’une figurine GOAT – une référence à son statut d’élite dans le jeu de rap.

Lil Wayne s’est rendu sur Instagram dimanche pour partager une photo rare de lui et de son fils aîné célébrant leur anniversaire avec la légende «Feelin like …… Tunechies !!!»

Dwayne Carter III est né le 22 octobre 2008 de Sarah Vivan, une animatrice de radio qui a rencontré Lil Wayne lors d’une after-party de concert à Cincinnati, Ohio.

Wayne a trois autres enfants : Reginae Carter (née en novembre 1998 de sa chérie de lycée Toya Wright), Kameron Carter (née en septembre 2009 de l’actrice et mannequin Lauren London) et Neal Carter (né en novembre 2009 de la chanteuse Nivea).