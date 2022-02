Côte d’Ivoire : l’international Didier Drogba répond enfin à Jurgen Klopp

Mercredi 9 février, Dadju a annoncé sur les réseaux sociaux une grande nouvelle à ses fans : le frère de gims est devenu papa pour la troisième fois.

C’est bel et bien officiel, le chanteur devient papa pour la troisième fois. Après les naissances de ses deux premiers enfants, sa fille née en octobre 2017, et son garçon né en avril 2020, le voilà qui dévoile la naissance du petit dernier, début 2022.

Tout s’est fait via son compte Instagram. Sur le réseau social, il poste un cliché du nouveau-né dans son berceau. Un emoji cache le visage du bébé. «La descendance s’agrandit… Papa va pas dormir et ça va bien s’passer in cha Allah. Merci à l’ultime», écrit-il en légende. Dans les commentaires, les messages de félicitations s’enchainent.

Cette photo postée sur son Instagram prouve une fois de plus que l’artiste est raide dingue de ses enfants. Sur ses réseaux sociaux, Dadju adresse régulièrement des messages à ses «successeurs». On le voit passer son temps libre à chanter avec sa fille.

A d’autres moments, il partage également des photos de son «petit prince». Les fans de l’artiste s’attendent donc au même genre de clichés avec son troisième bébé !

Avec NRJ