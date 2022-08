Côte d’Ivoire : le gardien de la tombe de DJ Arafat fait des révélations sur Carmen Sama

Depuis le 31 septembre 2019, DJ Arafat repose à jamais au cimetière de Wiliamsville. Sa tombe est entretenue par un jeune homme qui a fait de nombreuses confidences au quotidien L’Avenir.

Le jeune répondant au nom Gnanzo K dit s’occuper de la tombe du Daishi par amour pour l’artiste. Il a fait savoir que Tina Glamour, la mère de DJ Arafat a donné de fermes instructions.

«Avant, il n’y avait pas de grille de protection. Tout le monde avait accès à la tombe. Après avoir pris des mesures sécuritaires, sa maman nous a demandé de ne plus ouvrir le portail que nous avons d’ailleurs condamné avec un gros cadenas», confie-t-il.

Le jeune homme s’est également désolé de l’absence de la veuve du Beerus Sama, Yao Carmen dit Carmen Sama qui, selon lui, était pourtant régulière au cimetière au lendemain de l’enterrement de son fiancé, le samedi 31 août 2019.

Mais, elle aurait disparu des radars depuis belle lurette : «On ne la voit plus ici. Ce sont les amis d’Arafat qui viennent de temps en temps. Certains visiteurs ne manquent pas de laisser des billets de banque, compris entre 1000 f et 5000 frs CFA», a-t-il confié au quotidien L’Avenir.

12 août 2019 -12 août 2022, cela fait 3 ans jour pour jour, que la légende du Coupé-décalé, Ange Didier Houon alias Dj Arafat est décédé suite à un terrible accident de moto.