La Côte d’Ivoire frappée par un grand malheur

Jean Roger Adom ne chantera plus. Un malheur a encore frappé de façon inattendue dans la soirée de ce mardi 22 mars 2022. Le lead vocal du célèbre groupe Zouglou Makers est décédé.

La nouvelle est bien triste. Jean Roger Adom tourne définitivement le dos à la scène. Cet émérite chanteur de zouglou, qui a contribué au succès de nombreux artistes, a poussé son dernier souffle. Le lead vocal de Zouglou Makers est décédé le mardi 22 mars 2022. Pour l’heure, nous ignorons les causes du décès du zouglouman.

Jean Roger Adom a su mettre les mélomanes et les acteurs du show-biz ivoirien d’accord sur la qualité de sa voix. À la tête de l’orchestre Zouglou Makers, le compagnon de Willy savait poser sa voix sur la musique pour laisser échapper des mélodies dont lui seul avait le secret. Lui et ses amis ont conquis le cœur des Ivoiriens avec leur premier album dénommé «On s’envole».

La disparition de Jean Roger a créé une vive émotion sur la toile. Josey n’a pu cacher sa douleur. «Tu ne peux pas nous faire ça oh», a publié l’autrice du tube «Diplôme».

«Adieu mon grand frère. Ta voix et ta bonne humeur vont nous manquer oh. Zougloumakers Yako oh Famille. Jean Ro vraiment c’est difficile à avaler deh !!», a ajouté l’ex-petite amie de Serey Dié.