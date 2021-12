Côte d’Ivoire : le célèbre manager de DJ Arafat, Jaguen Abouét est décédé

Le jeune blogueur ivoirien Stéphane Agbré alias Apoutchou national a déclenché une vive polémique sur la toile, en dévoilant une information assez surprenante sur deux enfants de DJ Arafat, que sont Ézéchiel et sa soeur aînée Lachoina.

«Je viens d’apprendre que les deux enfants de DJ Arafat: Ézéchiel et sa grande sœur Gabrielle sont chez l’assistant social depuis quelques mois. En plus, la fille de DJ Arafat a été violée par des personnes âgées. Le dossier est vraiment lourd. J’ai le premier témoignage de la fille dans un audio. J’attends le deuxième vocal pour sortir oh», a-t-il informé, il y a quelques jours, sur sa page Facebook.

Cette information qui, selon nos sources, est fausse, a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. De nombreux observateurs ont sévèrement critiqué le fils de Bleu Brigitte; et ce, d’autant plus que ce n’est pas la première fois qu’il publie de fausses informations sur les parents du Daishikan. On se souvient que c’est lui qui était à l’origine de la fake new sur la mort de Bb Carla, la sœur cadette de DJ Arafat.

De son côté, la grand-mère de DJ Arafat n’a pas non plus apprécié cette sortie hasardeuse d’Apoutchou national, ce jeune blogueur qui dit avoir arrêté les études en classe de Cm2 mais qui, par la magie des réseaux sociaux, se positionne aujourd’hui comme un influenceur à succès.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Mémé Dandi Lou Hélène a annoncé des poursuites judiciaires contre le fils de l’actrice Bleu Brigitte. «Apoutchou est lié à ma fille, la mère de DJ Arafat. Il aurait pu appeler sa mère pour avoir plus d’informations mais l’acte qu’il a posé est très grave … C’est une grave atteinte à la vie privée d’un enfant. C’est cruel, c’est inhumain, les auteurs seront poursuivis et cela sans pitié», a prévenu Dandi Lou Hélène, rapporte Afrique-sur7.