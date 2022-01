Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo réagit au décès d’Ibrahim Boubacar Keita

«Il y a beaucoup d’icônes et de légendes pour lesquelles ou contre lesquelles vous avez joué, y en a-t-il une qui occupe une place spéciale dans votre cœur ?». Telle était la question posée à Kaka, il y a quelques mois, alors qu’il était la vedette du dernier épisode du dynamique Champions Corner d’EA Sports.

Et bien qu’il ait été opposé à des génies tels que Xavi Hernández et Andrés Iniesta, le champion du monde brésilien, qui a également remporté la Ligue des champions de l’UEFA en club, a immédiatement distingué un autre milieu de terrain magique.

Kaka a reconnu à l’époque qu’il avait toujours eu une admiration toute particulière pour la classe, le parcours, la carrière et l’héritage de Zinedine Zidane.

«Un joueur qui est très spécial pour moi est Zidane. C’est aussi parce que je n’ai jamais eu la chance de jouer avec lui. Il était la première génération des Galacticos avec Figo, Ronaldo, Roberto Carlos…», a déclaré Kaka, dans des propos (2021) rapportés par le média officiel de l’UEFA Champions League.

Lors de la Coupe du monde, Zidane a été champion et a marqué en finale. Lors du championnat d’Europe, il a été champion et a remporté le titre de MVP pour l’ensemble du tournoi.

Et en Ligue des champions de l’UEFA, il a été champion et a marqué l’un des plus grands buts de tous les temps. Zizou en tant que footballeur professionnel, c’est de l’histoire ancienne.