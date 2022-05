Côte d’Ivoire : Joochar dévoile l’hymne des honnêtes travailleurs «Yeu m’en fou de ça»

L’élimination de la Ligue des champions aux mains du Real Madrid en huitièmes de finale tourmente encore certains joueurs du PSG, qui à chaque entretien tentent d’éclaircir les aspects du match revanche, sans trop de chance. Le dernier cas était celui du gardien Gianluigi Donnarumma, l’un des directement responsables de la défaite 3-1 face aux Espagnols à Madrid, fin mars.

Donnarumma a déclaré dans une interview à l’AFP qu’il n’avait rien à voir avec le premier but, qui était de Benzema : «Le premier but n’était pas valable (en raison d’une supposée faute d’attaque), mais nous avons pu mieux gérer le reste. Nous sais comment c’est arrivé, je ne suis coupable de rien. Nous sommes très déçus, comme tous les supporters, et nous avons hâte de rejouer la Ligue des champions pour essayer de la gagner».

Le public et surtout les supporters du PSG, les ultras, ne pensent pas que Donnarumma n’y soit pour rien, au contraire. Le gardien italien a eu une nuit généralement faible :

«Maintenant, c’est fini. Nous devons regarder vers l’avant. Ce qui est passé est passé et nous ne pouvons rien faire pour revenir en arrière. C’était un coup dur, les jours suivants n’ont pas été faciles», a-t-il ajouté.

L’un des points négatifs du PSG, estime Donnarumma, est l’obsession du club à gagner l’Orejona pendant quelques années : «Trop d’obsession peut se transformer en tension et cela ne nous mènera nulle part . Ce ne sera pas facile, mais nous avons le signifie gagner les Champions».

L’Italien a également parlé de Mbappé mais s’est éloigné du sujet, du possible départ : «On ne parle pas de ça. C’est sa décision et il la prendra sereinement. J’aimerais qu’il reste, mais il prendra la décision. avec sa famille et faire ce qu’il y a de mieux pour lui.»