Côte d’Ivoire : «Je vis bien de…», Eudoxie Yao dévoile l’origine de ses biens (photos)

Depuis le décès de DJ Arafat en Août 2019, Carmen Sama est célibataire malgré les nombreux soupirants qui lui courent après. Elle semble être prête à passer à un autre stade, refaire sa vie.

Ce mercredi 11 mai 2022, la mère de la petite Rafna a fait une importante annonce via son compte Snapchat : «Seigneur regarde ta fille. Envoie moi un homme bon qui pourra m’aimer comme je l’aimerai et qui aimera avant tout ma fille. Je suis fatiguée d’être célibataire», a-t-elle indiqué.

Une nouvelle qui suscite déjà de chaudes discussions sur les réseaux sociaux. En effet, Carmen Sama avait fait savoir que les séjours dans des hôtels 5 étoiles, les voitures et bien d’autres choses sont des cadeaux que lui offrent ses prétendants.

«Je suis célibataire, mais très courtisée. Ils sont des milliers qui me courent après. Mes voyages, ma vie de luxe, ce sont les prétendants qui me les offrent. La boutique me permet juste de m’équilibrer, sans plus. Mais je suis toujours célibataire», a répondu Carmen Sama.