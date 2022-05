Côte d’Ivoire : «Je vais devoir refuser ce magnifique cadeau Didier Drogba», DJ Kerozen

Travis Barker et Kourtney Kardashian se sont légalement mariés après presque deux ans de relation.

Travis Barker et Kourtney Kardashian après leur mariage impromptu à Las Vegas qui s’est tenu début avril, ils se sont légalement mariés ce week-end à Santa Barbara, en Californie, lors d’une cérémonie privée à laquelle ont assisté quelques membres de la famille et des amis.

Après l’annonce de la nouvelle, l’ex-femme du batteur de Blink-182, Shanna Moakler, a réagi avec indifférence, puisqu’elle était spectatrice du concours de beauté Miss Nevada, qui s’est déroulé dans une salle importante de Las Vegas.

«Tellement excité !!! Tellement fier de l’équipe du Nevada !! elle a écrit sur sa page avec «Allez Nevada !!», a écrit le mannequin sur son compte Instagram.

Shanna Moakler est heureuse pour son ex Travis Barker

Kourtney Kardashian et Travis Barker se sont mariés sept mois après sa demande en mariage lors d’une cérémonie romantique au bord de la plage, dont les détails ont été révélés dans la série The Kardashians.

Des médias tels que TMZ ont publié les premières images du couple nouvellement marié. En eux, vous pouvez voir la spectaculaire robe de mariée blanche et le voile porté par la mariée; et le costume entièrement noir porté par le rockeur, accompagné de lunettes de soleil.

Bien que la réaction de Shanna soit indifférente au nouvel engagement de son ex-mari, il y a quelques semaines, elle s’est exprimée pour la première fois sur ce qu’elle pense du souhait de Kourtney Kardashian d’avoir un enfant avec lui.

«Je pense que si c’est un souhait entre eux deux, alors c’est fantastique. Je n’ai aucun problème avec ça. Leur relation personnelle n’est pas dans laquelle je m’implique», a-t-il déclaré avec force.

Selon le Mirror, Kourtney et Travis étaient entourés de leur équipe de sécurité et d’un très petit groupe de personnes. On sait que les enfants de la mondaine n’étaient pas présents à la cérémonie.