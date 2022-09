Côte d’Ivoire : «Je suis amoureuse de…», annonce Eunice Zunon après sa rupture avec Ténor

Brandon Williams est heureux de pouvoir partager un vestiaire avec Cristiano Ronaldo à Manchester United. Le défenseur de 22 ans dit qu’il parle beaucoup avec l’as portugais, qu’il qualifie de quelqu’un qui s’inquiète toujours pour tout le monde autour de lui.

«Je n’étais pas là quand il est revenu [l’année dernière], mais depuis que je suis revenu, il a eu une grande influence. Il me parle toujours et il est toujours soucieux de ne laisser personne de côté.

Il parle à tout le monde et ce n’est pas ça genre de personne qui pense, ‘Je suis la star ici et je ne vais parler à personne’», a-t-il commencé en faisant l’éloge de Brandon Williams, dans une interview avec The Sportsman, en cours.

«Il me donne des conseils, me parle, on fait des blagues ensemble… Des choses normales. Après tout, c’est un autre coéquipier que j’ai dans le foot», a conclu le joueur qui n’a pas encore ajouté de minutes dans la présente saison.