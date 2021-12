Côte d’Ivoire : «Je reçois des menaces de mort, juste parce que…», DJ Lewis

DJ Lewis serait-il en danger de mort ? L’auteur de la chanson à succès «Stoppe grippe aviaire» a affirmé avoir reçu des menaces de mort. Que se passe-t-il réellement ?

L’artiste coupé decalé, Dj Lewis, a décidé d’offrir cette année de belles fêtes de Noël à plusieurs orphelins vivant sur le territoire ivoirien. Il a livré l’information récemment à travers une publication sur sa page Facebook

«Je suis très heureux et honoré d’être le choix des enfants et des responsables de structures pour les arbres de Noël et autres festivités en rapport avec les fêtes de fin d’année. Mais quand je pense aux enfants dans les orphelinats, j’ai le cœur meurtri. Je n’ai pas la prétention de connaître tous les orphelinats à Abidjan, mais pour ceux que j’ai pu visiter, avoir les moyens pour organiser un arbre de Noël et prendre un artiste ce n’est pas évident», a écrit l’auteur du titre à succès «Apoutchou».

DJ Lewis a également fait savoir qu’il a proposé de prester gratuitement pour quelques orphelinats afin d’offrir une fête à ses enfants sans père ni mère.

Mais cette action sociale de DJ Lewis, saluée par de nombreux observateurs, semble ne pas être appréciée de tous. En effet, l’artiste dit avoir reçu des menaces de mort pour avoir initié des actions en faveur des orphelins.

«Je reçois des menaces de mort, juste parce que j’ai décidé d’apporter mon soutien artistique aux démunis. J’aimerais rendre ça public, ce sont des artistes comme moi. Ils me harcèlent et me menacent. Cette année 2021 est une année intéressante pour moi parce que j’ai refait surface et pour remercier Dieu je me suis donné pour mission d’être là pour les autres. Je vois que cette année je suis beaucoup sollicité pour les arbres de Noël, j’ai décidé d’être disponible pour les arbres de Noël organisés par les orphelinats. J’ai fait un communiqué dans ce sens et depuis je reçois des menaces me disant que décembre est un mois de rentabilité pour les artistes et que quand je fais ça tous les appels vont converger vers moi et eux ils ne gagneront pas…», a indiqué DJ Lewis dans une vidéo postée sur sa page Facebook.