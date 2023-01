Côte d’Ivoire : «Je pleurais à chaudes larmes…», Eunice Zunon raconte sa déception amoureuse

Plus de cinq mois après sa rupture avec le rappeur camerounais Tenor, la web comédienne ivoirienne Eunice Zunon est revenue sur son tout premier chagrin d’amour.

Eunice Zunon et Tenor ont vécu une histoire d’amour de très courte durée. Après plus de 10 mois de relation hyper médiatisée, la web influenceuse ivoirienne et le rappeur camerounais ont mis fin à leur aventure.

Une aventure qui s’est achevée assez violemment au vu de la bagarre dont les vidéos ont été récemment publiées sur les réseaux sociaux. «J’ai été agressée physiquement. Ce genre d’humiliation que vous avez vue, ce n’est pas la première humiliation que j’ai reçue de la part de mon ex-compagnon. Mais ce jour-là, c’était l’humiliation de trop», a lâché Eunice Zunon quelques jours après la diffusion de ces fameuses vidéo.

De son côté, Tenor a clairement fait savoir qu’il n’est plus prêt à se remettre en couple avec Eunice Zunon. «Elle ne représente plus rien pour moi. Je suis focus sur ma carrière ! C’est mort, heureusement que j’ai le talent (…) Elle a touché le fond, elle a fait ce qu’il ne fallait pas, je préfère mourir que de repartir dans cette relation. Je serai bientôt en concert à Abidjan pour remplir le Palais de la culture… j’aime trop les Ivoiriens, c’est la famille», a écrit l’artiste camerounais qui répondait à un de ses fans sur TikTok.

Cependant, force est de constater qu’il ne s’agit pas là de la toute première déception amoureuse de la comédienne ivoirienne. Celle ci a d’ailleurs expliqué son tout premier chagrin d’amour à Media Prime.

«J’étais en classe de 6e. Lui, il était en 5e. Juste de petites amourettes d’enfance. Nous étions à San Pedro. Mes parents y étaient en fonction. Quand je devais quitter définitivement la ville pour poursuivre mes études à Abidjan, je pleurais à chaudes larmes. J’avais mal de quitter mon petit ami. La veille de mon voyage, il m’a appelé pour me faire un bisou. Il n’y a que ce bisou entre nous», a expliqué Bp Bouche Pointue.