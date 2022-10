Côte d’Ivoire : «Je parle avec DJ Arafat, ce qu’il m’a dit sur sa mort», Aziz 47

Invité ce jeudi à l’émission Peopl’Emik diffusée sur La 3, le spiritualiste et féticheur Ivoirien connu sous le nom d’Aziz 47 a fait des révélations assez troublantes sur DJ Arafat.

«Je parle avec les morts. Depuis le décès de Dj Arafat, je parle avec lui. Il me dit beaucoup de choses. Il a mis sa main dans affaire de Fior, c’est pourquoi le petit mousse. Tina doit faire feat avec lui si elle veut percer», a déclaré Aziz 47 qui faisait ainsi référence à la déclaration de Fior de Bior qui avait émis le souhait de faire un featuring avec la mère du Daishikan, Tina Glamour.

«C’est Arafat qui est venu parler avec moi. Il m’a dit beaucoup de choses concernant sa mort. Et concernant sa position actuelle. Et avant que ça n’arrive, il m’avait révélé. Et j’avais appelé certains proches», a ajouté Aziz 47.

Pour rappel, Aziz 47 a récemment mis en garde la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, qui avait pris l’habitude d’afficher son corps sur la toile. «Aujourd’hui, tu as des gombos (activités) grâce au nom de Dj Arafat, tu as des personnes qui te soutiennent grâce à au nom de Dj Arafat. Ce nom-là , tu dois le préserver (…) Ce dans quoi tu es là, je ne suis pas d’accord.

La vie que tu mènes, les photos que tu postes, sache que personne n’est jaloux de toi, mais quand tu es avec des gens et que tout le monde te dit ce que tu fais n’est pas bon, il faut arrêter (…) Moi je suis féticheur, je te dis, tes trucs là, il faut arrêter», a lancé Aziz 47.

Puis d’ajouter : «Retiens que ton mari est mort de manière atroce, il est mort par accident … Donc pour sa mémoire, il y a des choses que tes camarades font que tu ne dois pas copier (…) Il y a des femmes riches qui vont passer leurs vacances à Dubai mais qui ne viennent pas s’exposer sur la toile.

Si tu as décidé de faire du mannequinat ou devenir chanteuse, dis-nous. Comme ça, nous, on saura que c’est ton travail. Mais tant que tu ne le fais pas, et que tu viens t’exiber sur la toile, ça serait manquer de respect à la mémoire de Dj Arafat et à nous les chinois (fans d’Arafat)».