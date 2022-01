Côte d’Ivoire : «Je ne peux pas vous donner la date du mariage avec Tenor parce que…», Eunice Zunon

50 Cent a explosé sur la scène rap en 2003 avec Get Rich Or Die Tryin’, son célèbre premier album. Le projet assisté par Dr. Dre et Eminem a fait ses débuts au n ° 1 du classement Billboard 200 avec plus de 872 000 exemplaires vendus au cours de sa semaine d’ouverture.

Deux ans plus tard, il a enchaîné avec The Massacre, qui a également atterri en tête du classement avec 1,15 million d’exemplaires vendus, cimentant fermement l’héritage de 50 Cent dans le processus.

Alors que l’album suivant, Curtis de 2007, a fait ses débuts au n ° 2, il s’est tout de même vendu à près de 700 000 exemplaires. 50 Cent n’a pas sorti d’album complet depuis Animal Ambition en 2014 ; il s’est concentré sur ses activités télévisuelles lucratives.

Mais le mois dernier, 50 Cent a partagé une publication sur Instagram suggérant que son prochain album sera probablement son dernier.

«Souriez, mon prochain album pourrait être mon dernier», a-t-il écrit. «J’ai terrorisé le hip hop pendant 14 ans, ne me croyez pas Nielsen, les chiffres ne mentiront jamais mais je ne suis le préféré de personne. Smh. Non, je suis dans le Top 10 mort ou vivant et je n’ai pas fini.

Dans une récente interview avec The Talk, 50 Cent a clarifié ses remarques mais a doublé sa déclaration finale sur l’album. Cependant, cela ne veut pas dire qu’il a complètement fini de faire de la musique – ce sera juste emballé différemment.

«Je pense probablement que je vais livrer un album complet de plus, puis les autres choses que je fais seront liées au cinéma et à la télévision d’une manière différente», a-t-il déclaré.

«J’ai tellement de succès dans ce domaine que j’ai des opportunités de continuer à sortir de la musique à travers les projets que j’apporte.»

L’été dernier, 50 Cent a fourni une mise à jour sur l’album Street King Immortal, longtemps retardé, qui devait initialement sortir en 2011. S’adressant à The Independent, il a révélé qu’il avait abandonné la version originale du projet.

«Cette version originale n’est pas [en cours de publication], mais je sortirai de la nouvelle musique en septembre», a-t-il déclaré, avant de confirmer que l’album ne comporterait pas Eminem.

«Je n’ai pas fini les morceaux avec lui… Je ne dirai pas qui est dessus parce que je suis la personne la plus excitante [de l’album].»