Côte d’Ivoire : «Je ne me déplace pas pour des miettes», Emma Lohoues

La belle actrice et influenceuse ivoirienne Emma Lohoues a envoyé un message assez clair à toutes les personnes qui souhaiteraient être en partenariat d’affaires avec elle.

Emma Lohoues n’entend plus se faire exploiter. Dans un message posté sur la toile, l’actrice a clairment affirmé qu’elle ne se voit plus en train de travailler pour des miettes.

«Je vais mettre les pendules à l’heure. Les autres vous ont donné ce zèle mais pas sur moi. Je ne suis pas assoiffée de voyages à 2 balles, je veux voyager, je me paie mes voyages à la hauteur de ce que je suis.

Quand vous contactez mes agents ou mon entourage pour vos évènements, vos films ou séries et que vous n’êtes pas cap, bah laissez tomber. Je ne me dévalue pas pour faire des snaps ou dire que je suis active. Je n’en ai pas besoin. Si vous n’êtes pas encore lourds pour me déplacer, ne bloquez pas la ligne svp, ça commence à devenir saoulant.

Et modestie mise à part, je ne me déplace pas pour une somme qui équivaut à une de mes pairs de chaussures ou un de mes sacs. J’aime travailler mais je ne le fais pas pour des miettes. Ma valeur, je la connais déjà trop bien.

Restez donc sur ceux ou celles qui se contentent de peu, et continuez vos réunions sur moi, la femme gonflée. J’en ai rien à faire. Les causeries de quartier ne nourrissent personne de toutes façons.

Je compte vivre si nécessaire de ce que je suis et de ce que je sais faire pour ne pas avoir à faire de SOS dans le futur parce que j’aurai voulu plus jeune me faire voir inutilement», a soutenu la belle Emma Lolo, rapporte Afrique-sur7.