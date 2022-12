Côte d’Ivoire : «Je n’ai jamais couché avec DJ Arafat parce qu’il…», Claire Bahi

Kanye West et Kim Kardashian ont eu un mariage très compliqué. Leur différend ont tellement duré qu’ils ont fini par divorcer. Maintenant le rappeur révèle des informations qui n’avaient jamais été connues auparavant.

Le joueur a écrit toutes les informations sur Twitter. Depuis lors, son compte a été suspendu. Messages offensants, antisémites, croix gammées suspendues… disant avoir trouvé son ex-femme au lit avec le joueur des Phoenix Suns Chris Paul. «Avant de sortir d’ici, j’ai attrapé ce type avec Kim. Bonne nuit», a écrit le lauréat d’un Grammy sur ses réseaux sociaux.

Le tweet comprenait une photo de Paul, qui a pu constater à quel point sa situation familiale est clairement déstabilisée. Le meneur est marié à sa femme, Jada Crowlet, depuis plus de 10 ans et ils ont deux enfants ensemble, Christopher (10 ans) et Camryn (10 ans). Aucun des deux protagonistes n’en a parlé, mais l’actualité a bondi comme une traînée de poudre et de multiples internautes ont réagi de différentes manières.

Certains ont estimé que West ne devrait pas divulguer ces informations et d’autres ont été très surpris par ce qui s’est passé. Le joueur des Phoenix Suns se remet actuellement d’une blessure. Si ces propos de West se confirment, l’activité de Paul pourrait chuter considérablement, puisqu’à 37 ans, les blessures et l’environnement familial pourraient finir par le mettre KO dans le sport.