Côte d’Ivoire : «Je jure que DJ Arafat m’a dit, si elle veut se marier, c’est toi…», Sidiki Diabaté

«Cristiano Ronaldo est désespéré et a peur que Lionel Messi le dépasse», titre le Mirror of England. Le média anglais assure que l’urgence du Portugais à démissionner de Manchester United et à rejoindre un club qui joue la Ligue des champions est due au fait que l’Argentin, qui y jouera avec le PSG, peut le battre aux buts dans le prestigieux tournoi continental. CR7 est toujours le roi là-bas mais Messi est proche et ce ne serait pas impossible.

«Il a été affirmé que le moteur du désir de Cristiano Ronaldo de quitter Manchester United était la peur de perdre son record de buts en Ligue des champions au profit de Lionel Messi», a déclaré l’ ancien joueur irlandais Tony Cascarino au Mirror.

Actuellement, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de tous les temps en Ligue des champions avec 141 buts. Le deuxième est Messi, avec 125 buts, seulement 16 à l’extérieur.

Rien d’impossible pour l’Argentin à atteindre et à surmonter, tant qu’il fait une bonne saison et que le PSG se qualifie au moins pour les demi-finales.

«Le joueur de 37 ans cherche désespérément à se battre pour les grands honneurs dans les dernières années de sa carrière, mais la superstar portugaise craint de perdre l’un de ses records personnels les plus impressionnants au profit de Messi», a ajouté Cascarino.

Ce samedi 2 juillet, la nouvelle est tombée sur la volonté expresse de Cristiano Ronaldo de quitter United à la recherche d’une équipe qui joue en Ligue des champions.

Au-delà de cette peur personnelle précise, le Portugais évolue dans la haute compétition depuis 19 ans, toute une carrière, et il ne veut pas s’arrêter maintenant pour disputer la «disgracieuse» Ligue Europa, qui ne lui apporterait aucune satisfaction.

L’Athletic assure qu’il y a deux candidats solides pour tenter de le signer : le Chelsea FC et le Bayern Munich. Les Londoniens misent gros sur le marché des transferts et les Allemands pourraient envisager les Portugais si finalement Robert Lewandowski part au FC Barcelone, au-delà de ses 37 ans.