Côte d’Ivoire : «J’aime Tayc de toute mon âme mais…», la jeune femme sort du silence

Un homme de 27 ans, Devaughn Aubrey, est sur le point de se marier avec son amant de 74 ans, Kathi Jenkins, après leur rencontre sur un site de rencontres pour adultes.

Bien que le couple ait commencé comme des partenaires purement intimes, il s’est transformé en amour et ils sont maintenant fiancés. Selon le futur marié, Devaughn Aubrey, après avoir fréquenté la septuagénaire pendant plus d’un an, il savait qu’elle était faite pour lui.

Devaughn travaille comme stockeur et il n’a pas d’enfants mais s’est marié une fois à l’âge de 24 ans. Cependant, il a divorcé en 2021, peu de temps avant de rencontrer Kathi. L’idole de Devaughn, Kathi, avait déjà eu quelques relations à long terme mais n’avait jamais été mariée. Elle est à la retraite, avec quatre enfants, 13 petits-enfants, 36 arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-fils.

Le récit de Devaughn Aubrey

«Nous nous sommes rencontrés en ligne. c’est un site de rencontres ni l’un ni l’autre ne recherchait une relation sérieuse Je suis tombé sur sa photo, c’était une photo de sa poitrine. J’ai lu son profil et je lui ai envoyé un message dans l’espoir d’une réponse, elle était également en ligne et a répondu. J’ai demandé son numéro et elle me l’a donné, puis elle a immédiatement demandé quelle était la taille de mon membre et nous avons parlé un peu ce soir-là.

Une fois que je suis arrivé chez elle, elle m’attendait déjà au lit et m’a dirigé à l’intérieur de sa maison vers sa chambre et je suis entré dans sa porte et je l’ai vue, elle avait l’air bien plus chaude que ses photos et sentait vraiment bon et doux. Elle portait ce chemisier soyeux rouge foncé sans rien d’autre.

Dieu merci, je ne lui ai jamais dit ma taille. Elle est très sélective, c’est une reine de la taille qui aime les hommes grands et je mesure 5 pieds 7 pouces, donc une fois qu’elle m’a vu en personne, l’une des premières choses qu’elle a dites a été “tu es petit” ou “tu es plus petit que je ne le pensais”. Elle n’était pas en colère, elle pensait que j’étais sexy et nous nous sommes rencontrés dans une chambre d’hôtel quelques semaines plus tard et nous avons continué à nous rencontrer chaque semaine jusqu’à ce qu’elle m’invite pour Thanksgiving, puis nous sommes devenus officiels, je suppose».

Parlant plus loin, Devaughn dit que sa famille est en grande partie favorable, mais ils pensaient qu’il mentait sur son âge jusqu’à ce qu’il leur montre des photos.

«J’ai parlé d’elle à ma mère quand nous avons commencé à sortir ensemble, mais elle pensait que je plaisantais sur son âge jusqu’à ce que nous passions nos anniversaires ensemble et que nous lui montrions nos photos, mais je suis sûr que mes parents et mes frères et sœurs ont compris que j’aime les femmes plus âgées. J’ai des amis du même âge que Kathi, certains craignent que je veuille des enfants et ne comprennent pas pourquoi je voudrais quelqu’un de plus âgé, mais ils me soutiennent toujours.

A cause de notre différence d’âge, parfois les gens supposent que Kathi est riche et que je veux tout son argent, ce qui n’est pas du tout le cas. Certaines personnes disent que c’est inapproprié, mais c’est juste ce qu’il nous faut», a-t-il conclu.