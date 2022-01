Côte d’Ivoire : «J’ai un homme dans ma vie et non…», Emma Lohoues

La belle Emma Lohoues a demandé aux jeunes filles d’être très sélectives dans le choix de leurs amoureux. La busineswoman s’est exprimée à travers les réseaux sociaux.

Dans une sortie un peu plus récente, Emma Lolo avait conseillé aux jeunes filles d’être très sélectives dans le choix de leurs amoureux. «Vous vous mettez à un niveau où n’importe qui peut vous draguer. Et vous vous plaignez que c’est toujours les mêmes gars qui vous font la cour et se foutent de vous après. Ce n’est la faute à personne d’autre que vous-mêmes.

C’est votre propre faute. C’est à vous de changer de level de gars. Si vous vous mettez à certains niveaux, vous aurez des soupirants de ce même niveau. Le boutiquer ne peut pas sortir de son magasin pour draguer une dame posée qui est dans son véhicule. C’est plutôt la nounou qu’on envoie faire des emplettes dans son magasin que le boutiquier peut draguer. Donc, c’est où vous vous placez qu’on vous drague.

A un moment donné de sa vie, une femme a besoin d’un homme, mais pas d’un garçon, d’un petit gars. Moi, j’ai un homme dans ma vie. il va bien. il est très chargé. J’adore le fait que vous ne sachez rien de ma vie. C’est ma vie privée, donc dites ce que vous voulez.

En dehors des réseaux sociaux, je suis une femme équilibrée dans la réalité. Mon homme est suffisamment occupé pour passer son temps à fouiner dans la vie des autres sur les reseaux sociaux. Oui, j’ai dans ma vie un homme et non ces petits gars qui se pavanent sur les réseaux sociaux.», a-t-elle confié à Media Prime.