Côte d’Ivoire : «J’ai refusé une offre de 50 millions de FCFA d’une personne pour…», A’salfo

Au cours d’une entrevue récente avec «Investir au pays», Asalfo, le leader charismatique de Magic System, a dévoilé avoir été tenté par une proposition extrêmement séduisante pour se séparer des autres membres du groupe Magic System.

Effectivement, une somme colossale de 50 millions de FCFA lui avait été offerte pour abandonner ce qu’il avait laborieusement construit au fil des années. Cependant, A’Salfo a catégoriquement décliné cette proposition, alors qu’à l’époque, il ne disposait que de modestes 1,8 million de FCFA.

«À l’époque, j’ai refusé une offre de 50 millions de FCFA d’une personne pour quitter mon groupe. Il m’était demandé d’abandonner les autres, car ils estiment que j’étais le seul qui faisait le groupe. J’ai refusé, car je ne voulais pas avoir une conscience lourde sur moi tout au long de ma carrière. À cette époque je n’avais que 1.800.000 FCFA donc naturellement ce qu’on me proposait était assez alléchant.

Mais j’ai refusé, car lorsque tu as trois personnes avec toi, et que vous avez bâti quelque chose ensemble et malgré le succès, aujourd’hui qui acceptent de te mettre au-devant de tout sans guerre de leadership, à un moment donné, il faut savoir qu’il y a un sacrifice auquel ces gens ont consenti. Je ne pense pas que je serai à ce niveau si ces gens n’étaient pas avec moi», a-t-il confié.