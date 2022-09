Côte d’Ivoire : «J’ai été blessée…», Eunice Zunon donne enfin les raisons de la bagarre avec Tenor

Quelques semaines après la polémique autour de la vidéo entre les deux en train de se battre, la web comédienne ivoirienne Eunice Zunon est revenue sur les raisons de la bagarre entre elle et son ancien amoureux.

Il y a quelques jours, une vidéo choquante débarquait sur les réseaux sociaux, montrant Tenor et Eunice Zunon, qui se livraient à une violente bagarre.

Une bagarre dans laquelle Eunice Zunon donne un coup de poing à son amoureux et tente de briser une bouteille sur la tête de ce dernier. Pour se défendre, Tenor soulève Eunice pour la projeter violemment contre le sol.

L’histoire se répand sur les réseaux sociaux et la rupture entre Tenor et la comédienne est mise au grand jour. La jeune dame a livré les véritables raisons de la bagarre entre elle et son ex-copain.

«Je ne suis pas une femme frivole. Je suis une femme qui s’est consacrée uniquement à toi. Le minimum, c’est le respect. J’ai été blessée. Et même-là, quand vous regardez la vidéo, je n’ai pas réagi.

Je n’ai pas fait de cadenas, je n’ai pas tapé, je n’ai pas violenté. J’ai juste demandé à ce qu’on sorte et je l’ai poussé vers la sortie pour qu’on quitte là devant son collaborateur parce que je me sentais gênée», a-t-elle expliqué dans une vidéo.

Eunice Zunon poursuit en ajoutant que de la première vidéo à la première vidéo, on ne dit pas aux internautes ce qui s’est passé, car les proches de Tenor ont filmé les parties qui devaient montrer une sale image d’elle.

«Dans la deuxième vidéo, on me voit en train de taper sur mon ex-compagnon. Ce n’est pas une action que je fais. C’est une réaction (…) J’ai été agressée physiquement. Ce genre d’humiliation que vous avez vue, ce n’est pas la première humiliation que j’ai reçue de la part de mon ex-compagnon. Mais ce jour-là, c’était l’humiliation de trop», a-t-elle dit.