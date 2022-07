Côte d’Ivoire : «J’ai dit et je le répète, j’ai cassé le portable de DJ Arafat, et puis…», Olokpatcha

Près de trois ans après la mort du roi du coupé décalé, DJ Arafat, son téléphone portable se retrouve au cœur d’une vive tension entre sa mère, Tina Glamour et son ex-bras droit, Olokpatcha l’empereur.

Bien que ce dernier ait affirmé avoir détruit le téléphone juste après la tragique disparition d’Arafat DJ, Logbo Valentine a fait une récente sortie sur la toile pour réclamer le fameux appareil.

Elle a menacé de porter plainte contre celui qui détient l’appareil. L’ancienne épouse de feu Houon Pierre n’est pas passée par quatre chemins pour pointer du doigt Olopkatcha.

En effet, Tina Glamour s’est basée sur des photos récemment postées sur la toile, qui selon elle, sont des images du dernier voyage de son fils en Europe. Pour elle, ces images ne pouvaient que provenir du portable de son fils.

«Le téléphone de Arafat n’a pas été cassé. Le téléphone est dans la main de celui qui prétend avoir cassé le téléphone. La personne qui a le téléphone de mon fils qu’il cherche à me contacter pour me remettre. Le téléphone était un IPhone 13 Pro je crois (…)», a-t-elle indiqué .

Resté silencieux jusuqe là, Olokpatcha s’est finalement prononcé sur le sujet. «Mon ami Arafat est mort, il y a bientôt 3 ans. Au moment de son décès, il n’y avait pas de iPhone 13. Ça n’existait même pas encore. Et donc déjà, c’est un gros mensonge de parler d’iPhone 13.

Quand elle parle, qu’elle sache que moi Olo, je ne me reproche rien, absolument rien. Et puis je ne suis pas là pour me justifier. J’ai dit et je le répète, j’ai cassé le portable, et puis c’est fini.

C’est une maman, moi, je ne vais pas la vilipender. Qu’elle quitte dans les petites histoires du genre “qui a pris le téléphone iPhone de mon fils’’, et cherche à passer à autre chose maintenant.», a confié Olopkatcha à Top Visages.