Côte d’Ivoire : «Ils diront plein de choses mais…», Carmen Sama, 3 ans après le décès de DJ Arafat

Il est apparu récemment que cette nouvelle idylle de la star barcelonaise n’est pas passagère puisqu’il l’aurait déjà présentée à ses parents.

Gerard Piqué revient dans l’oeil de l’ouragan après que cette semaine l’identité de la jeune femme avec qui il aurait été infidèle à Shakira ait finalement été révélée.

Elle répond au nom de Clara Chia Marti , elle a 23 ans, les cheveux blonds et selon The Sun, le footballeur espagnol sortait avec elle depuis plusieurs mois, avant même que sa rupture avec le chanteur ne soit révélée.

«Gérard et Clara se voient depuis des mois. C’est une étudiante qui travaille également pour lui dans son bureau, organisant des événements. Ils ont gardé leur relation secrète», précise le journal.

Apparemment cette nouvelle idylle de la star barcelonaise n’est pas temporaire et aurait déjà présenté la jeune femme à ses parents, qui semblaient, jusqu’à récemment, très excités que leur fils se réconcilie avec Shakira.

Comment Gerard Piqué et Clara Chía Marti se sont-ils rencontrés ?

Shakira et Piqué continuent de donner beaucoup à se dire alors que peu à peu de nouveaux détails sur leur séparation et les accords supposés qu’ils concluent pour le bien de leurs enfants sont révélés.

Compte tenu de cela, la question s’est posée de savoir comment Gerard Piqué a rencontré Clara Chia Marti, qui aurait des caractéristiques similaires à celles de Shakira.

Les médias internationaux suggèrent que le premier contact du nouveau couple est né du fait qu’elle travaillait dans la société Kosmos, propriété de Piqué, dans le domaine de l’organisation d’événements.

La relation de travail leur a permis de garder leur relation cachée pendant longtemps, jusqu’à ce que l’infidélité du joueur soit finalement découverte.

En plus de travailler, Clara Chía Marti étudie les relations publiques, fait profil bas sur les réseaux sociaux et depuis que la polémique sur la tromperie présumée de Piqué a commencé, elle a décidé de rendre ses comptes privés sur ces plateformes.