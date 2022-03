Côte d’Ivoire : «Hamed Bakayoko a eu plusieurs…», sa femme Yolande fait des révélations

Ce jeudi 10 mars 2022 marque le premier anniversaire de la disparition de l’ancien premier ministre Ivoirien Hamed Bakayoko. Son fils Yerim Bakayoko, a tenu à rendre un émouvant hommage à son père et lui fait la promesse de «perpétuer son œuvre».

Décédé des suites d’un cancer «fulgurant» à l’âge de 56 ans le 10 mars 2021, celui que l’on surnommait affectueusement le «Golden Boy» laisse encore un grand vide auprès de ses admirateurs et de ses proches.

Homme d’état «rassembleur» et bienveillant selon les témoignages qui l’ont accompagnés, Hamed Bakayoko était l’un des rares hommes politiques ivoiriens qui mettait parfois tout le monde d’accord.

A l’occasion de la commémoration de l’an 1 de sa perte, famille et amis étaient invités à prendre part à la sortie d’un livre biographique intitulé «Hamed Bakayoko, une vie au service de la Nation», écrit par Dr. Jean-Jacques Konadjé lui était dédié.

Après l’événement, son fils Yerim Bakayoko, sans doute le plus en vue, s’est prêté aux questions du média Ivoirien 7info qui publie une courte vidéo de son intervention ce jeudi.

Le jeune homme n’a pas manqué d’être dithyrambique à l’égard de son défunt père qui «avait toujours le temps pour sa famille». «Mon père était pour moi, un ami et un frère», a-t-il déclaré tout en insistant sur le fait que malgré «ses nombreuses charges, il exigeait que tout le monde soit à table avec lui dès 21 heures 30 minutes».

«Nous pouvons que lui dire merci.. Papa je tiens à te dire, sois serein on va faire la suite et perpétuer ce que tu as commencé.», a-t-il conclu.

Ainsi, au-delà de sa notoriété publique, Hamed Bakayoko était un père bienveillant comme le souligne son fils.