Côte d’Ivoire : Eudoxie Yao donne les raisons de sa rupture avec Grand P

La veuve de Dj Arafat, Yao Maryse Carmen, bientôt dans le cinéma. C’est en tout cas la nouvelle qui circule sur la toile, après que des images ont été publiées dans lesquelles l’on aperçoit la mère de la petite Rafna Houon en plein tournage, aux côtés du célèbre humoriste Gohou Michel.

Déjà présent aux côtés de Carmen Sama le 12 août dernier lors de la remise de don aux enfants du Village SOS d’Abobo, le premier vice-président du «Parlement du rire», guidera les premiers pas de la veuve du Daishikan dans le cinéma. A en croire nos sources, la belle Carmen fera donc son apparition dans le film «Dans la peau d’un caïd» bientôt disponible sur les écrans.

Pour rappel, Carmen Sama, suite à ses sorties, pour la plupart, dénudée sur les réseaux sociaux, a sévèrement été critiquée par de nombreux observateurs dont le féticheur Aziz 47 qui lui a demandé de présenter sa nouvelle activité.

«Retiens que ton mari est mort de manière atroce, il est mort par accident … Donc pour sa mémoire, il y a des choses que tes camarades font que tu ne dois pas copier (…) Il y a des femmes riches qui vont passer leurs vacances à Dubai mais qui ne viennent pas s’exposer sur la toile.

Si tu as décidé de faire du mannequinat ou devenir chanteuse, dis-nous. Comme ça, nous, on saura que c’est ton travail. Mais tant que tu ne le fais pas et que tu viens t’exhiber sur la toile, ça serait manquer de respect à la mémoire de Dj Arafat et à nous les chinois (fans d’Arafat)», a prévenu Azizi 47, rapporte Afrique-sur7.

Les chinois sont désormais situés sur l’une des nouvelles activités de Carmen Sama qui se présente aujourd’hui comme une influenceuse et femme d’affaires.