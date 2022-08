Côte d’Ivoire : «En 19 ans de mariage, ma femme n’a pas été heureuse durant 15 ans…», Camille Makosso

Après des mois de silence, Will Smith est de retour sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, Will Smith a partagé une vidéo de lui-même dans laquelle il a présenté ses excuses à Chris Rock.

Dans la vidéo émouvante, qui dure près de 6 minutes, Smith répond à certaines des questions les plus courantes qu’il a reçues à la suite de la gifle et s’excuse auprès de diverses personnes, dont Chris Rock. La vidéo montre Smith s’adressant directement à la caméra et lisant certaines des questions les plus courantes posées par les gens à la suite des Oscars controversés de cette année.

Il commence le clip par des excuses sincères à Chris Rock, expliquant que même s’il l’a contacté personnellement, Rock lui a fait savoir qu’il n’était toujours pas prêt à parler. «Alors, je vais te le dire, Chris. Je te demande pardon. Mon comportement était inacceptable et je suis là chaque fois que vous avez besoin de parler», a-t-il dit.

Smith s’est également adressé à d’autres qu’il avait blessés en giflant Rock, y compris la mère de Rock et ses collègues nominés. «Je veux m’excuser auprès de la mère de Chris. J’ai vu et interviewé la mère de Chris et, vous savez, c’est l’une des choses à propos du moment que je n’ai tout simplement pas réalisé», a-t-il déclaré. «Je ne pensais pas au nombre de personnes blessées à ce moment-là». Suivez l’intégralité de la vidéo ici.