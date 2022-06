Côte d’Ivoire : Emma Lohoues déclenche une nouvelle polémique sur la toile

Dans un entretien exclusif avec Marca, Hugo Sanchez, idole du Real Madrid dans les années 1980, n’a pas hésité à aborder la question de l’échec de la signature du Français Kylian Mbappé.

Pour quelles raison Mbappé a-t-il refusé de venir au Real Madrid, selon lui ? «Il est très difficile de vous répondre, car je ne suis pas dans sa tête, dans son cerveau, et je ne suis pas lui. Mais j’ai l’intuition qu’il n’a pas dit non au Real Madrid, mais plutôt ‘attendez-moi un peu…»

Les pressions subies par le Français : «Il y a tellement de pressions, tellement de paramètres externes, et peut-être même que des membres de sa famille ont fait pression sur lui et ont influencé sa décision. C’était pourtant son souhait, son rêve, mais ce rêve, comme il l’a dit, eh bien, ce rêve peut attendre un peu.»

Le poids de l’argent : «Je ne pense pas que soient pour des raisons financières, parce qu’il allait gagner beaucoup d’argent au Real Madrid, comme il va gagner beaucoup d’argent au PSG, donc ce n’est pas à cause de l’argent. Mais plutôt, il n’a pas dit non au Real Madrid, il a plutôt dit, ‘je ne peux pas trahir certaines choses qui sont plus fortes que l’argent’. Il faut comprendre cela.»

Vous considérez-vous comme un meilleur attaquant à l’époque que ne l’est Karim Benzema aujourd’hui ? «C’est très difficile, ce sont des réponses auxquelles vous devriez répondre vous, et pas moi, parce que je suis très respectueux des temps et des époques.

Ce dont je suis sûr, c’est que des joueurs comme Pelé et Beckenbauer, qui sont plus âgés que moi, auraient réussi dans le football d’aujourd’hui. Les grands talents et les grands footballeurs, les personnes qui réussissent, je pense qu’ils réussiraient à n’importe quelle époque.»

Vous voulez dire que les talents sont intemporels ? «Oui, je le pense, quelque chose que j’ai appris des nombreuses valeurs que mon père, ma mère, ma famille, c’est le respect. Je pense que tant que nous continuerons à vivre avec ce respect pour toutes les générations, ce sera plus beau et donnera à chacun la place qu’il mérite.»