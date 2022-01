Côte d’Ivoire – Emma Dobré : un grand malheur vient de frapper la productrice de DJ Kerozen

La veuve de DJ Arafat vient une fois de plus de faire craquer ses milliers de fans sur Instagram en lingerie noire ultra sexy !

À chaque apparition sur la Toile, comme sur le petit écran, Carmen Sama met alors tout le monde d’accord. La star des réseaux sociaux suscite de très nombreuses réactions avec sa dernière photo disponible sur Instagram !

Très active sur les réseaux sociaux, Carmen Sama fait le bonheur de ses milliers de fans. Avec elle, les internautes n’ont jamais vraiment le temps de s’ennuyer.

Ils suivent ainsi l’activité de leur idole avec la plus grande des attentions au quotidien, en quête de nouvelles petites pépites. Et pour le coup, il y en a beaucoup !

Dans la journée du mardi 4 janvier 2022, la star ivoirienne a donc partagé une toute nouvelle photo très sexy sur son compte Instagram.

«La maturité c’est aussi savoir s’éloigner des personnes et des situations qui mettent en danger votre réputation et votre valeur … excellente journée mes bb 💕», a t-elle écrit en légende.

Il faut dire que le cliché est vraiment sublime. Sous le charme, les fans de la star ont alors une fois de plus réagi en masse au nouveau post de leur idole.

Celui-ci cumule d’ores et déjà plus de 13 000 mentions «j’aime» ! Oui, vous avez bel et bien entendu. Mais ce n’est pas tout, l’espace commentaires déborde de compliments et de messages d’amour.

Vous l’aurez compris, c’est donc un carton de plus pour la belle Carmen Sama. Rien ne semble pouvoir l’arrêter !