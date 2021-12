Côte d’Ivoire : Emma Dobré, la productrice de DJ Kerozen dévoile son statut matrimonial

Après sa rupture avec Saga la légende, la productrice de Kerozen, Emma Dobré, a enfin levé le voile sur sa situation matrimoniale. Elle révèle avoir eu une relation avec l’artiste Mix Premier qui s’est terminée par une énorme déception «Goumin».

«J’ai tellement eu de «goumin» (NDLR : déception amoureuse), mais le fort-là, c’était avec un artiste. Avec Saga, j’ai eu un «goumin» léger. Je m’attendais à ça plus ou moins. Mais le «goumin» que j’ai eu, c’est avec un artiste avec qui j’ai fait deux ans. Mais ce n’est pas un «goumin» lourd.

J’ai dit non je n’en pouvais plus, mais je l’aimais toujours. Il n’est pas revenu demander pardon. Des mois après, on a parlé, il a demandé pardon, mais on n’a plus repris. On devrait reprendre et puis j’ai commencé à produire Kerozen. Il s’est dit que je sortais avec Kerozen donc du coup c’est resté comme ça».

En effet, dans un post de First Mag le Vrai le jeudi, la productrice de Kerozen DJ fait savoir qu’elle n’a personne dans la vie amoureuse pour le moment : «Je suis célibataire», a-t-elle déclaré.

Cela pourrait paraître assez surprenant pour beaucoup de personnes, mais il faut dire que c’est la situation matrimoniale actuelle d’Emma Dobré. Serait-elle donc en attente du prince charmant qui partagera sa vie amoureuse ?

Pour l’heure, nous en savons rien. Mais une chose est sûre, c’est qu’elle est actuellement célibataire et a donc un cœur à prendre. Belle et ravissante, nous espérons connaître bientôt le prince charmant de la productrice de Kerozen DJ.