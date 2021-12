Côte d’Ivoire : Emma Dobré fait une grande annonce sur sa collaboration avec Kerozen

Le chanteur ivoirien DJ Kerozen avait affirmé sur sa page Facebook avoir stoppé sa collaboration avec sa productrice Emma Dobré. Il s’est finalement excusé auprès de sa patronne et tout s’est arrangé.

Kerozen Dj a lâché une bombe il y a quelques jours sur la fin supposée de sa collaboration avec Emma Dobré. «À compter de ce jour, j’arrête toute collaboration avec Emma Dobré Prod jusqu’à nouvel ordre. Rassurez-vous, ce n’est pas une histoire d’argent. Nous prônons des valeurs qu’il nous faut défendre», avait-il écrit sur sa page Facebook.

Un message qui n’a pas manqué de surprendre de nombreux fans des deux complices d’autant plus que Kerozen DJ, lors d’un échange avec l’Union des journalistes culturels de Côte d’Ivoire (Ujocci) en février 2021, indiquait qu’il ne quitterait jamais le label Emma Dobré Prod.

Il expliquait alors que sa productrice lui a tendu la main à un moment où il était dégoûté de la vie. «Même si le meilleur producteur du monde me donne des milliards, je ne quitterai jamais ma productrice Emma Dobré», avait-il renchéri.

De son côté, Emma Dobré ne disait pas autre chose de son champion. «Kerozen ne me lâchera jamais, ça ne va pas arriver. Je le connais, je connais son cœur. Il ne me quittera jamais», disait-elle aussi dans «Accusé levez-vous» sur Trace FM.

Emma Dobré avait cependant dérapé en parlant de sa relation avec l’artiste. Son sulfureux propos sur son lien avec L’enfant de Siporex (Kerozen DJ) : «Je le produis en haut et en bas, ça fait 1000 fois qu’on me pose la même question, je dis non. Mais ça ne rentre pas. OK, je sors avec Kerozen», n’avait pas été du gout de ce dernier. Peu de temps après, ne voyant pas venir de démenti, l’artiste a fait la déclaration qui laissait penser qu’ils avaient professionnellement divorcé.

Moins de deux semaines après, les choses semblent entrées dans l’ordre, si l’on s’en tient à une récente publication de la productrice sur sa page Facebook.

«Le 11 décembre 2021, mon artiste faisait une sortie sur sa page Facebook, disant que nous arrêtons la collaboration jusqu’à nouvel ordre. Sur le coup, j’ai été choquée par sa réaction.

En fait Kerozen et moi, nous n’arrivons pas à être fâché l’un contre l’autre. Et nous refusons toute interférence dans nos histoires. Il a donc trouvé judicieux d’en parler sur son réseau social afin de marquer son mécontentement.

Après l’incident, nous nous sommes parlés sans tabou, il m’a présenté ses excuses. Je lui ai aussitôt présenté mes excuses. Pour un avenir radieux, nous avons pris de nouvelles résolutions pour la bonne marche de notre dynamique équipe», a posté Emma Dobré sur sa page Facebook, rapporte Afrique sur 7.

Les personnes qui subilaient de joie à l’annonce de la séparation Emma Dobré et Kerozen DJ devront patienter. La fin de cette belle histoire artistique ne semble pas pour maintenant.