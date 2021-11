Côte d’Ivoire : Emma Dobré exprime sa reconnaissance à DJ Kerozen

Invité ce mardi 16 novembre sur la chaîne Life TV, Badro Escobar, ex-fidèle compagnon de feu DJ Arafat, est revenu sur sa récente mésaventure en mer.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, lundi 8 novembre, l’on apercevait plusieurs jeunes gens en pleine opération de sauvetage de Badro Escobar, un des ex-fidèles compagnons de feu DJ Arafat.

L’artiste Coupé decalé Doliziana Debordo avait brièvement expliqué ce qu’il s’était passé. «Quand Dieu est avec toi il n’y a rien contre toi. Parti en mer pour la pêche, ton bateau s’est renversé et s’est cassé, vu qu’il pleuvait et que tu as pour habitude de faire une journée en mer, personne ne savait ce que tu traversais.

Étant accroché à un morceau de bois dans la mer durant 3 jours et 3 nuits, tu es rentré sain et sauf à cause du bien que tu fais. Dieu ne peut jamais te laisser tomber. Ce n’était pas ton heure car Dieu a un plan pour toi.

Nous rendons gloire à Dieu de t’avoir sauvé la vie et aussi merci à toute ton équipe, tes employés, des enfants que tu as sortis de la rue. Ce sont ceux-là qui sont aller te chercher. Dieu est fidèle. Force à toi Badro Escobar et bon retour parmi nous. Tu es un garçon. Dieu te bénisse», a écrit Doliziana Debordo.

Mais pour de nombreux internautes, cette histoire était un pur montage. Et force est de constater que depuis lors, Badro est l’objet de railleries sur la toile. Certains le comparant à Jesus Christ qui fut ressuscité après 3 jours dans le tombeau, ou encore à Jonas (personnage biblique) qui a passé plusieurs jours dans le ventre d’une baleine.

Invité ce mardi sur Life Tv, Badro Escobar a expliqué ce qui s’est réellement passé. «Je suis allé en mer vers 17h. Ce jour là, la pluie m’a surpris et la pirogue a chaviré. C’est le lendemain que les pêcheurs m’ont trouvé et sorti de là. Je suis donc resté dans l’eau de 17h au lendemain à 10h. Je n’ai jamais dit que j’ai fait 3 jours ou 4 jours. Sur Facebook, chacun a donné sa version, mais moi je n’ai pas dit que j’ai fait 3 jours sur l’eau», a expliqué Badro.

Puis d’ajouter: «Ce qui m’a beaucoup fait mal, c’est que presque personne parmi les nombreuses personnes que j’ai soutenues, ne m’a appelé pour avoir ma version. Les personnes que j’ai même déjà aidées, se sont plutôt moquées de moi. Les grandos qui pourtant sont des personnalités publiques, n’ont pas su donner l’exemple.

Ce sont eux-mêmes qui encourageaient les internautes à bien se moquer. Alors que je n’ai fait de mal à personne, je n’ai tué personne. Mais à cause d’un malheur qui m’est arrivé, ils se sont tous moqués de moi. Au moins, cet incident m’aura permis de connaître le vrai visage des gens.», rapporte Afrique-sur7.