Côte d’Ivoire : DJ Kerozen annonce une bonne nouvelle au Camerounais

La diva de la musique béninoise et multiple lauréate de Grammys Awards, Angélique Kidjo, a sorti le clip de sa chanson «Do Yourself», mettant en vedette Burna Boy.

Dans le visuel, réalisé par Meji Alabi, les deux musiciens peuvent être vus en train de danser sur la chanson dans un «café extérieur» tandis que des musiciens et des chanteurs en arrière-plan se joignent à eux.

«Avec Burna Boy, nous avons écrit l’hymne d’une nouvelle Afrique, mêlée de modernité, de beauté et d’énergie», a déclaré Kidjo dans un communiqué.

«Nous vénérons l’Afrique parce qu’elle est le berceau de toute l’humanité. Nous ne la laisserons pas s’effondrer, nous savons qu’elle est forte comme le métal et l’acier. Il y a longtemps, nous avons appris que si vous voulez que l’Afrique change, vous devez le faire vous-même !» On vous laisse découvrir le clip juste en dessous.

«Do Yourself» est tiré du dernier album de Kidjo, Mother Nature, sorti l’année dernière. Kidjo a remporté trois nominations aux Grammys 2022 : meilleur album de musique mondiale (pour Mother Nature) et deux nominations à la meilleure performance musicale mondiale (pour «Do Yourself» et la collaboration Yo-Yo Ma «Blewu»).

En avril, Burna Boy donnera son concert One Night in Space au Madison Square Garden, marquant la première fois qu’un artiste nigérian sera en tête d’affiche de la salle emblématique de New York. Burna Boy a sorti son album Twice as Tall en 2020 et l’a suivi avec de nouvelles chansons comme «Kilometer», «Question» et le Polo G avec «Want It All».