Côte d’Ivoire : Didier Drogba en couple avec Rihanna ? L’ex footballeur brise le silence

L’emblématique capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba et la célèbre chanteuse américaine, Rihanna, sont au cœur d’une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis ce jeudi. L’ancien buteur ivoirien menace même de porter plainte.

«Rihanna : j’ai eu une liaison avec Didier Drogba», tel est le titre de ce texte qui s’est répandu comme une trainée de poudre sur la toile et qui a suscité une vive polémique en ce début d’année 2022.

«La sulfureuse chanteuse américaine a avoué ce samedi lors du Talk du présentateur américain Jimmy Kimmel qu’elle avait entretenu une liaison de plus de deux ans avec le footballeur ivoirien Didier Drogba. Selon ses termes, elle a vécu une histoire passionnelle avec le goleador qui lui aurait permis de comprendre qu’il était l’homme de sa vie. (…) La chanteuse ajoute aussi qu’elle était venue avec son ex, CHRIS BROWN en Côte d’Ivoire juste pour se rapprocher de l’attaquant ivoirien. En effet, quand l’animateur lui demande ce qu’elle apprécie chez le footballeur, là encore, l’ex de Chris Brown n’y vas pas de mains mortes. “BIG DICK” traduisez gros p*nis. Il n’en fallait pas plus pour déclencher les rires de l’assistance», mentionne ce fameux texte qui a bien évidemment suscitė de nombreux commentaires.

Mais pour l’emblématique capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire et ancien joueur de Chelsea, il ne s’agit que d’une fake news. L’ancien buteur des Elephants de Côte d’Ivoire menace même de porter plainte.

«Aaah la Côte d’Ivoire et ses fake News… Quelles sont les procédures pour porter plainte contre ces médias ou personnes qui les publient ? On va y arriver», a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

Didier Drogba, l’ambassadeur de la Paix, va-t-il vraiment porter plainte ? C’est en tout cas la grosse question que se posent de nombreux internautes.