Côte d’Ivoire : Didi B fait de nouvelles révélations sur Carmen Sama, veuve de DJ Arafat

De nouveaux détails ont été publiés trois jours après que Shakira et Piqué ont confirmé leur séparation.

Shakira et Gerard Piqué sont toujours dans l’œil de l’ouragan trois jours après avoir annoncé leur rupture après 11 ans de vie commune et deux enfants ensemble, car apparemment ce sont les infidélités du footballeur qui se sont terminées avec sa famille.

Jusqu’à présent, seules de nombreuses rumeurs circulent sur les supposées raisons pour lesquelles ils ont mis fin à leur relation.

L’une des versions laisse entendre que la star barcelonaise a trompé le chanteur avec une femme plus jeune qu’elle, une autre ayant eu une liaison avec la mère d’un de ses coéquipiers.

Après la confirmation de la rupture, il a été supposé qu’une fois que Shakira avait appris la tromperie, elle avait demandé à Piqué de quitter la maison. Cependant, tout semble indiquer que ce n’était pas le cas et celui qui a décidé de quitter la maison, c’est lui.

C’est la journaliste espagnole Lorena Vázquez, connue pour être celle qui a donné le scoop sur la rupture du célèbre, qui a mentionné que la relation du couple était en crise depuis trois mois et c’est Gerard Piqué qui a décidé de quitter le Colombien avec leur enfants à emménager dans son appartement de garçon qu’il a à Barcelone.

Les proches de Piqué nient l’infidélité

Selon le communicant, des sources proches du footballeur assurent que la rupture entre Piqué et Shakira n’était pas pour des raisons d’infidélité et que c’est même lui qui a décidé de publier au plus vite le communiqué commun confirmant leur rupture, malgré le fait que Shakira voulait attendre un peu plus.

«Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous demandons le respect de la vie privée. Merci de votre compréhension», ont-ils indiqué dans un communiqué.

Au milieu du scandale, Gerard Piqué a été accusé par plusieurs sources de mener une vie sauvage après s’être séparé de Shakira, donc afin de nettoyer cette image, il a décidé de réapparaître cette semaine en emmenant ses enfants Milan et Sasha à l’école, assumer leurs responsabilités envers les mineurs.