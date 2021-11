Côte d’Ivoire : «Des ennemis veulent à tout prix boycotter le son», Debordo Leekunfa

Un peu plus de deux ans après la mort de Dj Arafat, Arnaud Jaguar a finalement présenté ses excuses au boss du Coupé décalé, Soumahoro Mauriféré alias Molaré.

Aux premières heures du grave accident de moto du boss de la Yorogang, Dj Arafat, qui lui a malheureusement coûté la vie, Molaré, communément appelé le boss du Couper décaler, s’est précipité au chevet du Dashi pour lui porter assistance.

C’est d’ailleurs lui qui a contacté le ministre Hamed Bakayoko qui a ensuite décidé de prendre en charge les soins médicaux. A l’annonce de la mort du Beerus Sama, Molaré souhaitait apporter sa contribution à l’organisation des funérailles du leader de la Chine.

Mais a il été confronté au refus du tout dernier manager de Dj Arafat, Arnaud Jaguard, qui a rapidement enregistré une vidéo sur la chaîne de télévision Ivoire Music Tv pour dire sa part de vérité.

«Il y avait des personnes qu’Arafat dj ne voulait pas voir de son vivant, et aujourd’hui, ce sont ces personnes qui se précipitent pour prendre le devant de ses obsèques. Vous étiez où lorsque certaines chaînes de télé, des radios ou des structures l’ont boycotté? Et c’est maintenant, vous allez venir vous jouer les médecins après la mort. Vous avez fait la même chose à Douk Saga, mais pour Arafat, vous n’allez pas atteindre vos objectifs», avait declaré Arnaud Jaguard.

Une sortie qui semblait s’adresser directement à Molaré. Lequel avait finalement décidé de se mettre en retrait des obsèques de Ange Didier Houon.

Un peu plus de deux ans après la tragique disparition du Daishikan, Arnaud Jaguar, certainement pris de remord, a officiellement présenté ses excuses à Molaré.

«J’ai eu à faire des sorties qui n’ont pas plu à certaines personnes (…) Grand frère Molare, je te demande sincèrement pardon», a soutenu Arnaud Jaguar lors de son passage sur la chaîne NCI.

Et la réponse de Molaré ne s’est pas fait attendre: «On m’a insulté pour rien, insulté ma famille, on m’a collé une étiquette, j’ai survécu. DIEU m’a protégé, je suis en vie et en bonne santé. J’apprécie ton honnêteté et le courage que tu as eu de reconnaître ton tort et surtout d’admettre que c’étaient des mensonges toute cette histoire autour de Didier. Je te pardonne, ARNAUD honnêtement et j’ai été touché par tes propos. Merci beaucoup. Bon courage dans ton nouveau cheminement», a rétorqué Molaré dans un message posté sur les réseaux sociaux.