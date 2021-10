Côte d’Ivoire : Debordo s’excuse auprès de Fally et Molaré et décline une offre de Koffi Olomidé

Le footballeur Cristiano Ronaldo sait exactement ce que sa petite amie Giorgina Rodríguez aime. La star portugaise a laissé son partenaire sans voix avec son dernier cadeau.

«Je suis toujours sans voix», a avoué le mannequin espagnol, qui a tenu à partager avec ses abonnés sur Instagram le nouveau «bijou» de sa garde-robe : un bijoutier Malle Vendôme de la firme Louis Vuitton, dont le prix de vente est de 124 000 euros.

Il s’agit d’un coffret à bijoux créé par la marque de luxe «pour commémorer l’ouverture de la nouvelle boutique Louis Vuitton sur la célèbre place Vendôme, berceau des joailliers parisiens».

Il mesure 62 centimètres de long, 140 de haut et 55 de haut, et il est doublé d’ours, avec des poignées en cuir naturel et un miroir amovible. Il comprend également un buste pour placer des colliers, un seau pour les bagues et huit tiroirs.

Dans l’histoire partagée par l’influenceuse, la petite Alana Martina se distingue également en jouant avec les accessoires de la malle, tandis que son frère Mateo joue autour d’elle.

La famille semble s’être habituée à leur nouvelle maison en Angleterre après la signature de Cristiano Ronaldo par Manchester United.