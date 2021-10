Côte d’Ivoire : Debordo Leekunfa met Apoutchou National en garde après sa signature

Brenda Biya, fille du président camerounais, a pris l’initiative de se tenir désormais loin de la vulgarité et des allures de fille libertine. Elle entend ranger sa vie aux côtés du jeune Junior.

La fille du président de la République du Cameroun, Brenda Biya, a quitté la Suisse pour la France où elle passera des moments merveilleux dans la capitale à Paris. La fille unique Paul Biya a même fait une escale à Yaoundé avant d’atterrir sur les Champs Elysées.

Complètement déclenchée et déterminée à exprimer sans réserve ses folies et ses moments intimes, elle avait été ramenée au pays après une embrouille avec la police Suisse, à Genève.

Ne supportant pas l’ambiance du Palais d’Etoudi et les nombreux gardes du corps et personnels à ses services, la controversée Brenda Biya a décidé de vivre à Paris mais s’est imposée de nouvelles règles de vie.

«J’adorais ce pays si les choses étaient simples ici pour moi. Malheureusement non. Je dois toujours passer par des gens pour des choses que je ferais moi-même en 2 secondes. C’est chiant», a-t-elle écrit dans une publication, il y a quelques semaines.

Pour son séjour français, elle se fixe des règles pour éviter de «ternir» son «image dehors». Surtout pour le jeune Junior Biya, son frère de sang et fils aîné du couple présidentiel Paul et Chantal Biya.

«Je vais me taire. Vous comprenez le point ou je vais finir dans le plat quelque part. La seule personne maintenant en qui j’ai toujours confiance et que j’aime est Junior. C’est la personne la plus réelle et je ferai n’importe quoi pour lui», écrit-elle notamment, sur la toile.