Côte d’Ivoire : Debordo Leekunfa fait une prophétie sur Samuel Eto’o et prévient Didier Drogba

La superstar nigériane primée de l’afrobeat, David Adeleke, connue dans les scènes du showbiz sous le nom de Davido a un juteux accord de partenariat avec la société multinationale allemande Puma.

Le fondateur de Davido Music Worldwide (DMW) s’est rendu sur sa page Instagram pour publier officiellement son dernier contrat d’ambassadeur tout en partageant des images de lui et de son équipe DMW portant des tenues Puma.

Eh bien, compte tenu de sa réputation et de son succès sur les scènes musicales, il n’est pas surprenant que l’une des marques les plus influentes et les plus reconnues au monde ait choisi Davido pour l’aider à promouvoir, commercialiser et étendre ses territoires dans le monde.

S’exprimant sur son dernier accord, Davido a déclaré qu’il sentait qu’il avait une influence positive sur la culture puisque sa mission a toujours été de promouvoir la culture, donc signer l’accord avec la marque lui donnera plus de potentiel pour avoir un ascendant sur la culture.

Puma est une entreprise multinationale allemande basée à Herzogenaurach, en Bavière, qui crée et fabrique des chaussures, des vêtements et des accessoires de sport et de loisirs.