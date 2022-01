Côte d’Ivoire : Debordo Leekunfa au coeur d’une bagarre avec des Congolais (vidéo)

Il y a quelques années, Camille Froment a réussi à se faire connaître grâce à sa participation dans Les Marseillais. Et le moins que l’on puisse dire c’est que sa vie a bien changé depuis sa venue dans le programme.

Connue dans Les Marseillais, Camille Froment participe depuis quelques mois à une nouvelle émission de télé réalité. Il s’agit de Mamans et Célèbres, un programme diffusé sur TFX. Si la belle est dans ce show c’est pour une bonne raison.

En effet, Camille Froment (Les Marseillais) est devenue l’heureuse maman d’une adorable petite fille Zelyana, âgée de presque 1 an. Alors qu’elle semblait très heureuse avec son chéri, le rappeur Dadinho, les choses ne vont plus du tout entre eux.

Aqababe a révélé que rien n’allait dans le couple. Les deux enchaînent les réconciliations et les ruptures. Mais il semblerait qu’il n’y ait plus de retour possible entre eux. D’après les infos du blogueur, la jeune femme aurait subi des violences de la part de son ex.

Dernièrement, ce dernier aurait tenté de s’introduire chez elle. À bout, la candidate de télé réalité a tout de même décidé de prendre la parole au sujet de cette affaire. Une chose est sûre, elle est très affectée par la situation.

Ce lundi 3 janvier, Camille Froment (Les Marseillais) a confié en Story de son compte Instagram : «Ça fait 15 000 fois que j’essaye de faire cette story. Je n’y arrive pas sans m’effondrer. Je ne vais pas vous mentir.

Elle a alors confié à ses fans : «J’aurais aimé disparaître des réseaux sociaux pendant un petit moment. Mais comprenez que par rapport à vous et aux marques, ça ne se fait pas. Je ne peux pas tout stopper du jour au lendemain».

Camille Froment (Les Marseillais) a tout de même expliqué : «Et je ne peux pas faire comme si de rien n’était. C’est très compliqué. C’est une très mauvaise période de ma vie on va dire».

La candidate des Marseillais et de Mamans et Célèbres a poursuivi : «Mais voilà, j’ai mon petit rayon de soleil avec moi. Donc c’est plus facile. Heureusement qu’elle est là. Bref dans tous les cas c’est une situation très compliquée«.

Pour finir, la maman de Zelyana a conclu : «Je ne peux/veux pas trop en parler à l’heure actuelle. Je pense avant toute chose à ma merveille. Pour le reste ça ira«. Elle a aussi remercié ses fans pour leur soutien.

La jeune femme peut compter sur ces derniers mais aussi sur ses proches pour surmonter cette période très difficile. Si l’année ne commence pas très bien pour Camille Froment (Les Marseillais), elle fait tout son possible pour aller de l’avant.

Reste à savoir si elle décidera de parler de cette histoire avec son ex dans les jours à venir. Pour l’instant, elle a décidé de prendre du temps pour elle. Comme la belle l’a expliqué, elle ne compte pas disparaître des réseaux sociaux.

Une chose est sûre, les fans de Camille Froment (Les Marseillais) sont très tristes de ces histoires. Affaire à suivre donc.