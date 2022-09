Côte d’Ivoire : «Continuez de vous m-a-s-turber sous mes…», Josey envoie un message

Dans un message posté sur sa page Facebook, la chanteuse Josey a craché ses vérités à ses détracteurs qui continuent de lui en vouloir pour s’être mise en couple avec Serey Dié.

L’international ivoirien Serey Dié, lors de son passage à l’émission Life Week-end diffusée sur Life TV, le vendredi 24 juin 2022, a révélé qu’il est séparé d’Aline, sa première femme qui l’a soutenu dans ses moments de galère et avec qui il a eu 5 enfants, pour se mettre en couple avec la chanteuse Josey avec qui il a déjà deux enfants.

Depuis lors, la chanteuse et le footballeur sont régulièrement vilipendés sur la toile. Les excuses publiques présentées par Josey n’ont pas du tout mis fin aux attaques des internautes qui lui en veulent terriblement d’avoir pris le mari d’autrui.

Exaspérée par les attaques, Josey a fini par sortir les muscles. Dans un message posté sur sa page Facebook, l’artiste a craché ses vérités à ses détracteurs.

«Vous êtes trop marrants. Ko Karma, Ko demain Eeehhh (…) Vous n’êtes personne pour me dicter mes choix et ma vie. Un homme c’est pas une pompe à lavement qu’on vole comme dans les bas quartiers. Si vous avez trop mal, sucez le courant.

Il n’y a rien de ridicule à cela et je n’ai aucune honte à vous le crier. Même en chanson, je vous le dirai. Vous n’êtes ni maîtres de ma vie ni décideurs quelconques de ma destinée (…) Quand vous êtes touchés, vous imaginez : “Oohh elle a honte” loooolll … honte de quoi ? Vous faites trop rigoler.

Bandes d’hypocrites. Consolez vous de vos spéculations et continuez de vous m-a-s-turber sous mes photos. Désormais, ce sera ma nouvelle version, vous pouvez ne pas m’aimer mais pour le peu de personnes sur qui je vais tomber, je vais leur imposer de me RESPECTER !!!

Parce qu’une chose est sûre, vous n’aimez pas là où on fait l’agneau. Vous adorez qu’on vous insulte. Je ne suis aucunement une froussarde. Et j’en ai marre d’être votre serpillière.

On va (…) se dire les vérités avec ou sans armes, avec véhémence; n’en déplaise à qui que ce soit jusqu’à ce que Marco me supprime et que vous n’ayiez plus de moyens de me provoquer», a prévenu Josey.