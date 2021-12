Côte d’Ivoire : «C’est très difficile, mais on vit avec», Mix premier évoque la mort Dj Arafat

Invité vendredi à l’émission Life week-end diffusée sur la chaîne Life Tv, Mix premier a une fois de plus évoqué la tragique disparition du roi du Coupé-décalé, Dj Arafat.

Mix Premier est un des rares artistes Coupé-décalé à avoir été en de bons termes avec Ange Didier Houon alias Dj Arafat, avant le décès de celui-ci. Mix était même le seul artiste de renom qui a soutenu Dj Arafat lors de son tout dernier concert qui a eu lieu à la salle Yelams à Treichville, le 10 août 2019, soit la veille de son accident mortel.

«Arafat et moi, nous avions de très bonnes relations. Il n’y avait pas de raison valable pour que nous soyons en clash. Arafat clashait toujours par rapport à quelque chose. Tout ce qu’il faisait était calculé. C’était sa façon à lui de communiquer. C’était son marketing. Il était en avance sur son temps. Sinon, je ne pense pas qu’ Arafat avait en cœur quelque chose contre quelqu’un. Moi, il a eu à me citer une fois dans ses sorties sur la toile. Mais dans le fond, ce n’était pas une mauvaise chose. C’était pour nous inciter au travail», a témoigné Mix Premier au Micro de Media Prime.

Invité, vendredi, à l’émission Life week-end diffusée sur la chaîne Life Tv, Mix premier a une fois de plus évoqué la tragique disparition du roi du Coupé décalé.

«On vit avec. On n’a pas le choix. C’est très difficile, mais on vit avec. Faire le deuil de DJ Arafat, je ne pense pas. Souvent, tu as l’impression qu’il va sortir de son sommeil et faire un direct ou un son. Mais on essaie de faire avec, on n’a pas le choix. Il est parti», a soutenu Dj Mix.