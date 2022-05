Côte d’Ivoire : «C’est ce qui a coupé mon doigt», Sidiki Diabaté brise le silence !

Pep Guardiola s’est définitivement lassé que ses détracteurs lui manquent si facilement de respect et ce vendredi 13 mai, il est revenu répondre à Patrice Evra, mais avec une dureté inhabituelle, chose rarement vue.

L’ancien joueur français avait critiqué l’Espagnol pour sa manière de diriger Manchester City, ce qui avait en partie conduit à l’échec de l’équipe anglaise lors de la récente demi-finale de la Ligue des champions.

Dans ce deuxième tour de réponse, Guardiola est allé avec tout : «Nous avons le même caractère et la même personnalité que lorsque nous avons perdu contre Madrid dans les trois dernières minutes» a commencé l’entraîneur en conférence de presse.

Et il a poursuivi en nommant ceux qui le critiquent : «Les spécialistes, ces anciens joueurs comme (Clarence) Seedorf, (Dimitar) Berbatov, Patrice Evra, ce genre de joueurs qui étaient là, je ne voyais pas ce genre de personnalité quand j’ai détruit eux deux fois avec Barcelone en Ligue des Champions contre United».

Guardiola faisait référence à la finale que Barcelone a battu United en 2009 et 2011, dans laquelle Evra a joué, qui au fil du temps est devenu une sorte «d’ennemi» de Guardiola et de Messi et de leurs réalisations.

Evra avait déclaré que «Guardiola ne veut pas de joueurs avec de la personnalité parce qu’il veut tout contrôler et ensuite, quand les temps difficiles arrivent, City perd à cause de ce manque de personnalité.»

«J’ai des joueurs avec de la personnalité»

Guardiola lui avait répondu une première fois, il y a quelques jours à peine, comme ceci : «J’ai besoin de la personnalité de bons joueurs sur le terrain. J’ai eu des joueurs sympas et incroyables dans mon passé à Barcelone, au Bayern Munich et à Manchester City. Je pourrais vous donner une bonne liste en termes de personnalité et de caractère. La plupart d’entre eux ont remporté des Coupes du monde, des Coupes d’Europe, la Ligue des champions de l’UEFA et différentes ligues» et a ajouté, sur un ton provocant, un commentaire envers Patrice Evra.

«Peut-être que c’est ce qu’il fait pour retourner travailler à Manchester United, c’est une bonne opportunité maintenant. Bon pour Patrick (Evra). Nous prendrons une bière ensemble et je lui montrerai la personnalité et le caractère des joueurs que nous avoir maintenant.»