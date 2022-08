Côte d’Ivoire : «Carmen Sama n’est pas belle, elle est née avec…», Tina Glamour, la mère de DJ Arafat

Le chanteur nigérian Burna Boy n’a pas encore fini de nous étonner. Après avoir conquis le monde entier, lors de sa tournée internationale, l’artiste fait parler de lui sur la toile.

Dans une récente interview avec Billboard, le géant africain autoproclamé a déclaré que ne pas avoir d’enfant à ce stade de sa vie le faisait se sentir bien et mal en même temps.

Celui qui a récemment révélé qu’il ne tomberait plus jamais amoureux vient de dévoiler les raisons de son choix de ne pas avoir d’enfant. Du moins, pour l’instant.

«Quand tu as 31 ans et que tu n’as pas d’enfants, tout va bien et mal en même temps. Tu réfléchis et ensuite, tu es aussi éclairé que possible.

Je veux juste être un aussi bon parent pour mes enfants que mes parents l’étaient et le sont toujours pour mes sœurs et moi.

Tant que je ne suis pas sûr que je peux être stable et m’installer avec la mère de mes enfants, je ne peux pas avoir d’enfants», a-t-il déclaré