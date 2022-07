Côte d’Ivoire : Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat enceinte de Sidiki Diabaté ? (photos)

Dans le cadre du début officiel du partenariat entre Spotify et le FC Barcelone, le vice-président et responsable mondial des développements premium chez Spotify a livré une longue interview à SPORT.

Au cours de l’entrevue en question, Marc Hazan est revenu sur le départ de la légende vivante du FC Barcelone, à savoir Lionel Messi, pour le PSG.

«Si le Barça a été dévalorisé en tant que club et marque après le départ de Messi ? Le Barça, en tant que club, en général, est énorme et possède des joueurs fantastiques qui partent et qui peuvent combler le vide laissé par ceux qui partent.

Je pense que cela va continuer à se produire. C’est arrivé avec Maradona, avec Cruyff, avec Ronaldinho, maintenant récemment avec Messi. Le club conserve toujours son attrait». En lisant entre les lignes, Lionel Messi ne semble pas être regretté depuis son départ pour le PSG.