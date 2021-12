Côte d’Ivoire : Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat désormais en couple ? (photos)

Invité ce vendredi 10 décembre 2021 sur Life Tv, le chanteur ivoirien Serge Beynaud est une nouvelle fois, revenu sur la tragique disparition d’Ange Didier Houon alias DJ Arafat.

Dans une interview vidéo accordée à actupeople quelques semaines après la tragique disparition de DJ Arafat, le mannequin des arrangeurs, Serge Beynaud, qui était l’un des principaux concurrents du Daishikan, a revélé qu’il s’était lui-même inspiré de ce dernier.

«Je retiens que c’est un grand artiste. Musicalement, on ne peut rien reprocher à Dj Arafat. C’est quelqu’un qui avait un énorme talent et qui a inspiré beaucoup d’artistes dont moi. Moi je partais à l’école quand je l’ai connu. Je me rappelle qu’étant au lycée, les samedis, on se cotisait pour aller dans les maquis où il animait pour le regarder travailler», a-t-il declaré.

Poursuivant, Serge Beynaud qui était régulièrement en discorde avec Dj Arafat, a relevé avoir convenu avec le Beerus Sama d’organiser un concert de réconciliation en décembre 2019. Ce concert n’aura jamais lieu puisqu’ Ange Didier Houon va perdre la vie le lundi 12 août 2019 suite à un tragique accident de moto.

«Nous nous sommes parlé et nous nous sommes dits que nous ne sommes plus des enfants. Il fallait qu’on passe à autre chose. C’est pour cela que nous avons décidé de faire ce concert de réconciliation (…) Avant, on se disait que là où il y a Beynaud, Arafat n’est pas là-bàs et vice versa.

Nous nous sommes dits qu’il fallait passer à autre chose mais malheureusement, Dieu ne l’a pas voulu. Ça fait mal parce qu’on n’a pas eu le temps de nous exprimer vis-à-vis de nos fans, de calmer les ardeurs», a renchéri Serge Beynaud.

Invité, vendredi sur Life Tv , Serge Beynaud a exprimé des remords concernant Dj Arafat. «DJ Arafat me manque beaucoup. Je composais mes chansons en fonction de lui, c’était un challenger. Le regret que j’ai, c’est de ne pas avoir serré sa main plus tôt. Il a tenté de se reconcilier avec moi mais je n’ai pas répondu parce que je me disais qu’il n’était pas sincère. Au moment où on a vraiment décidé de se réconcilier, il est parti», a regretté Serge Beynaud, rapporte Afrique-sur7.